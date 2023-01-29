ДДТ перенесла февральские концерты в России

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук

ДДТ перенесла февральские концерты в трех российских городах «по независящим от группы и организаторов причинам» на неопределенный срок. На сайте музыкального коллектива опубликовали объявление, в котором говорится о переносе выступлений в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Зрителей, купивших билеты, предупредили, что они могут вернуть деньги.

Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам, концерты группы ДДТ: в Челябинске, запланированный 17 февраля 2023 года; в Магнитогорске, запланированный 19 февраля 2023 года; в Оренбурге, запланированный 21 февраля 2023 года, — сказано в сообщении.

О новых датах концертов пресс-служба рок-группы пока не сообщила. В графике ДДТ все еще значится концерт в Санкт-Петербурге. Согласно расписанию, опубликованному на странице музыкального коллектива во «ВКонтакте», выступление должно пройти в День города, 27 мая 2023 года, на «Газпром Арене».

Ранее на лидера ДДТ Юрия Шевчука составили протокол об административном правонарушении. Музыкант во время выступления в Уфе задавал своим зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий ВС РФ на территории Украины.

После этого, 16 августа Советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, затем дело было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука.