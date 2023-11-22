«Давайте перестанем врать»: Ургант ответил на обвинение Прилепина Ургант отверг обвинения Прилепина в поддержке ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант в Telegram отверг обвинения писателя Захара Прилепина в поддержке ВСУ. Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак писатель заявил, что карьера шоумена остановилась из-за поста в Telegram-канале «Вечерний Ургант», где сообщалось о поддержке украинской армии. Телеведущий отметил, что никакого отношения к этой записи и каналу, где она была опубликована, он не имеет. Ургант добавил, что обращался к администрации мессенджера с просьбой удалить фейковый канал, но он по-прежнему продолжает существовать.

С упорством, достойным лучшего применения, снова сообщаю: у шоу «Вечерний Ургант» никогда не было Telegram-канала. Это — канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили, <...> давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать! — написал Ургант.

До этого сообщалось, что в день начала спецоперации на Украине в Telegram-канале «Вечерний Ургант» появился черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир авторская передача Урганта на телевидении. Позже стало известно, что он увеличил минимальный гонорар за выступление до 7 млн рублей. По данным Telegram-канала Mash, шоумен поднял ценник в два раза по сравнению с январем 2022 года.