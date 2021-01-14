Попова: дату завершения пандемии сейчас не может назвать никто

https://static.news.ru/photo/318afe2a-5709-11eb-b034-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Говорить о конкретных сроках, когда может завершиться пандемия коронавируса, не представляется возможным. Тем не менее текущая ситуация в полной мере понятна специалистам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Понимание того, как может развиваться ситуация в дальнейшем, имеется, сказала она в ходе выступления на XII Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии».

Никто сегодня о дате завершения даже говорить не может, потому что это пока ещё тайна за семью печатями. Хотя прогнозы уже есть и понимание эпидемического процесса для новой коронавирусной инфекции тоже уже сформировано, — цитирует Попову ТАСС.

Она отметила, что Роспотребнадзор обнаружил на территории России уже почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Вместе с тем, по её словам, ни одна из этих мутаций не способна ускорить распространение вируса или повысить смертность.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что в ближайшие дни в стране могут зарегистрировать третью вакцину от коронавируса. Кроме того, добавила она, сейчас идёт обсуждение необходимости введения так называемых иммунных паспортов для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса.

Попова также указала на то, что Россия уверенно преодолела период пандемии в 2020 году, а всплески заболеваемости были локализованы.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.