Дарья Сосновская обратится в ЕСПЧ после избиения силовиками

https://static.news.ru/photo/cd2848d8-d18f-11ea-a587-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Молоканова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Московский городской суд не стал менять решение Басманного суда Москвы, который признал законными действия Следственного комитета по эпизоду с избиением силовиками активистки Дарьи Сосновской. В правозащитной организации «Зона права» сообщили, что девушка обратится в Европейский суд по правам человека.

Следствие отказалось проводить проверку по заявлению пострадавшей, передаёт «Подъём».

Поскольку юридические возможности на национальном уровне исчерпаны, мы будем обращаться с жалобой в ЕСПЧ на нарушение прав человека и основных свобод, — рассказала адвокат Татьяна Молоканова.

Дарью Сосновскую задержали 10 августа. В этот день на проспекте Сахарова прошёл согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. Он собрал несколько десятков тысяч человек. После его окончания некоторые активисты отправились на «прогулку» по центру Москвы. Силовики сочли это за несогласованную акцию и начали задерживать людей. Среди них была и Сосновская. Момент её задержания попал на видео. На кадрах видно, как двое росгвардейцев волокут девушку под руки, затем один из них наносит ей удар кулаком в живот.

Активистка и её адвокат считают, что применение силы было незаконным. Сосновская жаловалась на побои в Следственный комитет. Там её заявление зарегистрировали, но никаких процессуальных действий за этим не последовало.

Недавно управление МВД по Центральному административному округу Москвы объяснило, почему полицейские действовали таким образом. По мнению силовиков, девушка вела себя слишком эмоционально и «агрессивно» по отношению к представителям правоохранительных органов. Кроме того, активистка сделала «широкий шаг», когда полицейский захотел поднять упавшую дубинку. В МВД уверены, что она хотела наступить на орудие, так как до этого девушка делала «шаги ровной длины».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека говорил о грубых нарушениях силовиков во время разгона акций протеста в Москве. Тогда он отметил, что «нельзя бить женщину в живот».