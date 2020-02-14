https://static.news.ru/photo/7ea7b700-4f4b-11ea-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управление МВД по Центральному административному округу Москвы объяснило, почему полицейский ударил в живот участницу митинга 10 августа 2019 года Дарью Сосновскую. По мнению силовиков, девушка вела себя слишком эмоционально и «агрессивно» по отношению к представителям правоохранительных органов.

Кроме того, активистка сделала «широкий шаг», когда полицейский захотел поднять упавшую дубинку. В МВД уверены, что она хотела наступить на орудие, так как до этого девушка делала «шаги ровной длины».

Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу и только потом толкает в область живота, — заявили в ведомстве потерпевшей.

Этот ответ УМВД по ЦАО журналистам «Медизоны» передали в правозащитном проекте «Зона права», адвокат которого Татьяна Молоканова защищает Сосновскую. При этом в документе говорится, что сотрудники данного управления не принимали участие в задержаниях на улице Забелина, где ударили активистку.

Как писал NEWS.ru, на акции протеста в Москве 10 августа сотрудник Росгвардии намеренно ударил кулаком в живот москвичку Дарью Сосновскую. Девушку вели в автозак двое силовиков, она им не сопротивлялась. Сосновская жаловалась на побои в Следственный комитет. Там её заявление зарегистрировали, но никаких процессуальных действий за этим не последовало. Москвичка уже обратилась в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие СК.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В итоге фигурантами «московского дела» стали 30 человек. Из них в отношении девяти уголовное преследование было прекращено. Ещё пять получили наказания, не связанные с лишением свободы, трое бежали за границу. Девять других приговорили к реальным срокам лишения свободы: от одного года до пяти лет колонии.