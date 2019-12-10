https://static.news.ru/photo/470498ca-1b68-11ea-8d10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что сотрудники правоохранительных органов порой грубо нарушают закон в ходе разгона митингов. При этом он подчеркнул, что это не даёт права их участникам нападать на полицейских.

Есть так называемые условные перегибы, а на самом деле грубые нарушения закона и со стороны различного рода правоохранительных органов. Конечно, нужно всё соизмерять, конечно, нельзя переходить определённых границ. Можно ли женщину бить в живот? Нельзя, конечно, женщину бить в живот. Но если кто-то бьёт женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского. И наоборот, — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ситуация, которую привёл в пример президент, была реальной. На акции протеста в Москве 10 августа сотрудник Росгвардии намеренно ударил кулаком в живот москвичку Дарью Сосновскую. Девушку вели в автозак двое силовиков, она им не сопротивлялась. Сосновская жаловалась на побои в Следственный комитет. Там её заявление зарегистрировали, но никаких процессуальных действий за этим не последовало. Москвичка уже обратилась в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие СК.

Тему разгона протестующих поднял на заседании СПЧ режиссёр Александр Сокуров. Президент, дискутируя с ним, заявил о допустимости демонстраций и митингов, если они не выходят за рамки закона. Глава государства также предположил, что отсутствие реакции государства на брошенный в полицейского стаканчик может привести в итоге к массовым беспорядкам.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, писал NEWS.ru. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В итоге фигурантами «московского дела» стали 30 человек. Из них в отношении девяти уголовное преследование было прекращено. Ещё пять получили наказания, не связанные с лишением свободы, трое бежали за границу. Девять других приговорили к реальным срокам лишения свободы: от одного года до пяти лет колонии.