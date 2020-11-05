Дарья Донцова опровергла свою смерть от коронавируса

68-летняя автор детективов была госпитализирована как пациент из группы риска в связи с пожилым возрастом. Она выразила уверенность, что выздоровление не будет долгим. Она снова начала чувствовать вкусы и запахи и ощущает в себе силы стоять на ногах.
При этом она призвала поклонников не верить слухам. В некоторых СМИ уже поспешили сообщить о критическом состоянии писательницы.
Я жива, я в больнице. Не верьте, пожалуйста, ничему, что пишут в Интернете, что меня уже похоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище, — сказала Донцова в видео с больничной койки, которое появилось в Instagram.
Писательница также призвала не общаться с паникёрами, которые выливают на других негатив и рассказывает только плохие новости, не замечая хороших.
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