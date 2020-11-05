Дарья Донцова опровергла свою смерть от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d32f0486-1f6b-11eb-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Писательница Дарья Донцова, госпитализированная с коронавирусом, призвала соотечественников не впадать в уныние из-за пандемии. Бывали в истории времена и похуже, напомнила она.

Сейчас, отметила литератор, «мы не бежим под обстрелом, как наши родители, бабушки, дедушки».

68-летняя автор детективов была госпитализирована как пациент из группы риска в связи с пожилым возрастом. Она выразила уверенность, что выздоровление не будет долгим. Она снова начала чувствовать вкусы и запахи и ощущает в себе силы стоять на ногах.

При этом она призвала поклонников не верить слухам. В некоторых СМИ уже поспешили сообщить о критическом состоянии писательницы.

Я жива, я в больнице. Не верьте, пожалуйста, ничему, что пишут в Интернете, что меня уже похоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище, — сказала Донцова в видео с больничной койки, которое появилось в Instagram.

Писательница также призвала не общаться с паникёрами, которые выливают на других негатив и рассказывает только плохие новости, не замечая хороших.

Ранее, как писал NEWS.ru, Далай-лама объяснил, почему людям не следует печалиться из-за пандемии.