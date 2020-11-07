Далай-лама призвал снижать употребление мяса

Далай-лама в заключительный день онлайн-семинара для российских буддистов поднял вопрос вегетарианства. Он призвал сокращать употребление мяса, мясное животноводство и забой животных.
Духовный лидер признал, что в отдельных регионах планеты, в том числе в России, невозможно ожидать, что всё население перейдёт на вегетарианское питание. Однако он подчеркнул, что это выбор каждого отдельного человека.
Хотя всё общество не может стать вегетарианцами, у каждого человека есть выбор: быть вегетарианцем или употреблять в пищу мясо животных, которых выращивали и убивали специально ради этого, — заявил он.
Далай-лама считает, что для человека лучше и полезнее есть больше овощей и продуктов растительного происхождения. А в случае употребления мяса он назвал недопустимым забой животного специально для того, кто хочет поесть.
Он назвал альтернативу мясной промышленности. По его мнению, бизнесмены могут добиться успеха при выращивании овощей и ячменя в больших масштабах.
В субботу, 7 ноября, далай-лама завершает семинар для российских буддистов. Общение было посвящено фундаментальным трактатам буддизма. Также он отвечал на вопросы собеседников. Встречи проходили по видеосвязи из резиденции далай-ламы в индийской Дхарамсале.
Ранее NEWS.ru писал, что далай-лама предложил духовный способ борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Он призвал для избавления мира от коронавируса читать мантру Зелёной Тары «Ом Таре туттаре туре сваха».