https://static.news.ru/photo/6699535a-c137-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Коллектив дагестанского роддома № 3 республиканской больницы смог вернуть к жизни медсестру отделения патологии.

Заведующая отделением реанимации Джамиля Акимова бросилась на помощь к женщине, которой внезапно стало плохо в столовой медучреждения. Как рассказала завотделением, все симптомы той указывали на клиническую смерть — не было ни пульса, ни дыхания, передаёт портал « Зори Табасарана ».

Врачи-ординаторы и замглавврача Магомед Алигаджиев бились за жизнь женщины 45 минут. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в отделении общей реанимации.

Как писал News.ru ранее, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что в Министерстве труда хотят изменить правила охраны труда в медицинских учреждениях и аптеках. Таким образом в ведомстве планируют снизить профессиональные риски.