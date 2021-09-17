Дачную амнистию предложили оставить в России навсегда

Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и депутат Госдумы VII созыва Павел Крашенинников предложили продлить дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Госдума может принять законопроект в октябре этого года. Парламентарии считают, что не все россияне смогли воспользоваться правом льготного оформления земли. Об этом сообщают «Известия».

При этом некоторые депутаты уверены, что амнистию не стоить ограничивать по времени, так как механизм доказал свою пользу с момента его принятия в 2006 году.

Я бы вообще сделал этот механизм постоянным, потому что время идёт, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий, так, может, её сделать постоянной, — поделился глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

При этом эксперты отмечают, что подобная ситуация приведёт к тому, что многие россияне вообще откажутся от регистрации собственности, так как придётся платить налоги.

Ранее глава кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Кирилл Лукашук заявил, что предпосылок к снижению цен на жильё в России нет, однако темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться. В 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке будет увеличиваться на размер официальной инфляции.