Дачников предупредили о штрафе за неубранный снег Адвокат Кудерко напомнила о штрафе за неубранный у участка снег

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Адвокат Елена Кудерко рассказала, что членов СНТ ожидает штраф в размере от 100 тысяч рублей за неубранный снег на территории товарищества, пишет агентство ПРАЙМ. Эксперт пояснила, что согласно Постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, СНТ самостоятельно производят уборку снега внутри границ садоводства. Специалист добавила, что суровость этого штрафа обусловлена тем, что экстренные службы не смогут проехать к месту вызова.

В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ не ведет самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход, — пояснила Кудерко.

Она добавила, что в случае если вопрос организации очистки снега не выносился на общее собрание или правление, то в последующем размер оплаченного штрафа можно будет взыскать с председателя СНТ.

Адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун ранее заявила, что российские власти внесли изменения в Правила противопожарного режима России № 1479. Изменения позволят дачникам готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома. Эксперт уточнила, что поправки начнут действовать с 1 марта 2023 года. Именно тогда приготовление пищи в металлических и негорючих емкостях разрешат в пяти метрах от дома.