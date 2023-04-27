Дачников предостерегли от самозахватов заброшенных участков Эксперт по недвижимости Мезенцев посоветовал не заниматься самозахватом заброшенных дач

Фото: NEWS.ru

Дачникам не стоит заниматься самозахватом заброшенных соседских участков, так как легализовать землю не получится, предупредил директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев. Он рассказал «Радио 1», что открыть право пользования могут только законные наследники, которые по какой-либо причине не оформили документы на владение участком.

Самозахват земельного участка легализовать не получится. Можно открыть право пользования, если 15 лет никто не появлялся на этой территории, но это касается только законных наследников, которые по какой-то причине не оформили документы, — отметил эксперт.

По словам Мезенцева, сосед может огородить чужой участок забором, но право делать постройки он не приобретает. Эксперт предупредил, что при использовании дачи с нарушением разрешенного назначения земли, у недобросовестного собственника могут изъять землю в пользу муниципального образования. Он пояснил, что при этом гарантий о передаче участка инициатору жалобы нет.

Эксперт уточнил, что муниципалитет не заинтересован в оформлении выборочного имущества через суд, так как это длительный и трудоемкий процесс. Некоторые участки из-за этого продолжают стоять заброшенными. Имущество формально становится выборочным через три года. Мезенцев предупредил, что наследника или собственника должны предупредить об изъятии.

Срок давности по земельным преступлениям отсутствует, при этом сейчас много недвижимости с нормальными документами, потому что население старается приобретать дома легально, — заключил Мезенцев.

Глава Союза дачников Подмосковья ранее сообщил в беседе с NEWS.ru, что для надежной защиты дачного участка от грабителей нужно огородить его забором из профлиста. По его словам, верхнюю часть забора следует оставить необработанной, так как это может остановить вора при попытке перелезть через него.