Дачникам рассказали, какой забор лучше всего защитит участок от грабителей Союз дачников Подмосковья посоветовал ставить заборы на участках из профлиста или сварной сетки

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Для того, чтобы надежно защитить дачный участок от грабителей, можно огородить его забором из профлиста, заявил в беседе с NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, верхнюю часть забора нужно оставить необработанной, чтобы вор гарантированно порезал руки при перелезании через него.

Дерево и кирпич сразу исключаем, небезопасно и долго не прослужит. Профлист — самый популярный материал для заборов на даче. Верхний край оставляем необработанным, даже если кто-то умудрится за него схватится, то поранит руки лезвием, — сказал Чаплин.

По его словам, лучшим забором по мнению экспертов является ограждение из сварной сетки. Глава Союза дачников Подмосковья подчеркнул, что перелезть такую конструкцию практически невозможно, а кусачки ее не возьмут. Также одним из наиболее надежных ограждений Чаплин назвал забор из прутьев с пиками. Он добавил, что конструкцию можно дополнить проволокой с шипами.

Беспроигрышный вариант — забор из прутьев с пиками. И дополнительно можно установить спирально закрученную проволоку с закаленным сердечником и оцинкованными колюще-режущими обоюдоострыми шипами. Это новая версия старой колючей проволоки, которая точно никого не пустит на ваш участок, — поделился специалист.

Ранее Чаплин рассказал, что туалет на дачном участке разрешено ставить только на расстоянии не ближе двух метров от забора соседей. При этом выгребная яма не может находиться ближе 10–12 метров к жилой постройке.