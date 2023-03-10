В Союзе дачников объяснили, можно ли ставить туалет рядом с забором соседей Глава Союза дачников Чаплин объяснил, как установить санузел на даче и не нарушить закон

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Дачные участки

Туалет на дачном участке разрешено ставить только на расстоянии не ближе двух метров от забора соседей, рассказал в разговоре с NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. При этом выгребная яма не может находиться ближе 10–12 метров к жилой постройке.

Расстояние от туалета до жилой постройки — от 10 до 12 метров, а до проезжей части — не менее пяти метров. Что касается соседей, то туалет на даче мы можем поставить на расстоянии двух метров от их забора, — говорит Чаплин.

Другой важный момент — отдаленность уборной от источников питьевой воды, которая не может быть меньше 20 метров, отмечает эксперт. Но если участок расположен на рыхлых и песчаных почвах, то яма должна располагаться на отдалении не менее 50 метров.

Эксперт отметил, что в случае несоблюдения этих правил дачника могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, а если он не устранит нарушения, штраф будет начисляться каждые полгода. Если нарушения будут грубыми или не будут устранены вовремя, то дачника могут обязать снести постройку.

При этом нормы гражданского законодательства не определяют деревянный туалет как хозпостройку, и он не требует регистрации, в отличие от бани, гаража или сарая. Также регистрация не нужна душевым, навесам и другим подобным постройкам.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что в дачную аптечку следует положить йод, перекись водорода, спиртовые салфетки, лейкопластыри, бинты, вату и жгуты. На случай отравления лучше иметь солевые растворы, а от укусов помогут антигистаминные препараты, кремы, мази.