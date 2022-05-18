Дачникам дали советы, чем наполнить аптечку Врач Гаммель: дачникам в аптечке нужны лекарства от аллергии и отравлений, от инфекций и ожогов

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Дачникам в аптечке нужны лекарства от аллергии, отравлений, инфекций, ожогов и травм, сообщила врач Елизавета Гаммель изданию «Слово и Дело». При этом антигистаминные средства, кроме помощи в случае аллергии, пригодятся при укусах насекомых и повышенной чувствительности к цветению. На случай травм в первую очередь нужно иметь обеззараживающие средства, отметила она.

Понадобится зелёнка, крем или присыпка с антибиотиком, перевязочный материал (стерильные салфетки, обратите внимание — каждая салфетка в индивидуальной упаковке, бинты, лейкопластырь). Можно приобрести термомешок, который при встряхивании охлаждается. Его нужно прикладывать к ушибам, — сказала Гаммель.

Как отметила терапевт ФНКЦ ФМБА России Мария Крамарова, на случай ожогов в аптечке пригодится мазь или спрей с пантенолом, а для борьбы с отравлением — средства от кишечных инфекций, в первую очередь адсорбенты. По её мнению, хранить лекарства для детей и взрослых удобнее в разных аптечках.

Эксперт по выживанию Олег Гегельский ранее дал несколько советов россиянам, как выжить в случае ЧП и что нужно при себе иметь. По его словам, важные документы лучше всего держать в одном месте, чтобы в случае экстренной ситуации их сразу взять и убежать. Особое внимание он посоветовал уделить лекарственным препаратам.