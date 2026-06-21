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21 июня 2026 в 03:46

Цветы-медоносы: посадите их — и пчелы будут прилетать на огород каждый день

Фото: D-NEWS.ru
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Эти цветы-медоносы могут не только украсить сад, но и привлечь на участок пчел и бабочек для опыления плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур.

Абсолютный лидер по продолжительности цветения и привлекательности для пчел — иссоп лекарственный: его фиолетовые, розовые или белые соцветия-колоски цветут с июля до сентября, наполняя воздух пряным камфорным ароматом и привлекая пчел. Эхинацея пурпурная — магнит для бабочек и шмелей: ее крупные розовые, белые и оранжевые «ромашки» цветут с июля по октябрь, обеспечивая насекомых нектаром.

Котовник Фассена сорта «Уокерс Лоу» образует сиренево-голубые волны цветов с июня по сентябрь, привлекая в сад десятки бабочек и пчел. Шалфей дубравный «карадонна» с его сине-фиолетовыми и розоватыми свечами цветет с июня по сентябрь и считается одним из лучших растений для привлечения шмелей.

Фото: D-NEWS.ru

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Проверено редакцией
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