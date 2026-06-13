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13 июня 2026 в 03:45

Цветет синими, розовыми и белыми колокольчиками при любых капризах погоды: многолетник для дачи

Фото: D-NEWS.ru
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Это многолетнее растение заслуживает места на каждой даче. Его главная фишка — удивительные бутоны: перед цветением они надуваются, превращаясь в шарики-фонарики, а затем распускаются в крупные колокольчики.

Платикодон бывает разных оттенков: классический голубой, синий, белый, розовый, а также полумахровые и карликовые формы высотой всего 20–25 см. Цветет этот красавец с июля по сентябрь почти два месяца.

Где его лучше посадить? Платикодон предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Почва ему нужна хорошо дренированная, рыхлая, без застоя воды.

Уход за ним минимален: полив по мере подсыхания почвы (взрослые растения даже засуху переносят), весенняя подкормка органикой или минеральным удобрением и удаление отцветших цветков для продления цветения.

Платикодон почти не болеет и устойчив к вредителям, отлично зимует без укрытия даже при морозах, а на одном месте может расти 10 лет и дольше.

Ранее были названы 5 многолетников, которые неагрессивны, не расползаются по участку, цветут все лето.

Проверено редакцией
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