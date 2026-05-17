День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 20:40

Цветет с 1 июня по 31 августа: цветок-бабочка — распустится даже в полутени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите растение, которое будет украшать дачу с 1 июня до 31 августа? Обратите внимание на коллинсию разнолистную — редкого гостя из Калифорнии, который пока не заслужил популярности в России, но совершенно напрасно.

Ее цветение похоже на стайку миниатюрных бабочек или крошечных львиных зевов. Нижняя губа — сиреневая, розовая или иногда белая, верхняя короче и всегда белая, что создает двухцветный контрастный эффект.

Цветет коллинсия с июня до конца августа непрерывно. Растение неприхотливо, хорошо цветет в полутени, что для летника большая редкость, а при отсутствии дождей требует лишь минимального полива.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова при посадке коллинсии отметила, что она легко сеется, а всходы перенесли небольшие заморозки в мае. Однако после появления ростков их пришлось немного проредить. В остальном цветок, как и заявлено, хорошо показал себя в полутени — цвел все лето.

Ранее было названо растение, которое в тени цветет ярче, чем на солнце.

Проверено редакцией
Читайте также
Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане
Общество
Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане
Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором
Общество
Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором
Тень на даче больше не проблема: 7 растений, которые превращают мрачный угол в роскошный сад. А одна из красавиц живет до 40 лет
Общество
Тень на даче больше не проблема: 7 растений, которые превращают мрачный угол в роскошный сад. А одна из красавиц живет до 40 лет
Махровые метелки цветут все лето: 3 интересных пышных многолетника для сада
Общество
Махровые метелки цветут все лето: 3 интересных пышных многолетника для сада
Золотые соседи: что подсеять к луку и чесноку в мае для двойного урожая
Семья и жизнь
Золотые соседи: что подсеять к луку и чесноку в мае для двойного урожая
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп проведет экстренное совещание по ситуации с Ираном
Ермак может выйти из СИЗО в ближайшее время
Москву накрыло мощной грозой
Семья Оззи Осборна получила особую награду от конгресса США
Мирный житель погиб в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Жапаров раскрыл планы Киргизии в случае избрания в СБ ООН
«Скрыть причастность»: раскрыты планы Зеленского на случай задержания жены
ПВО за семь часов уничтожила десятки украинских беспилотников
Стало известно о рекордных вложениях США в строительство подлодок
В Белом доме раскрыли, как Китай относится к ядерным амбициям Ирана
Пушилин раскрыл, что творится внутри Рай-Александровки
Дмитриев раскрыл цель заговора о якобы вмешательстве России в выборы США
Экономические успехи Греции впечатлили руководство МВФ
Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху
Российские самбисты одержали оглушительную победу на чемпионате Европы
Стало известно состояние детей, раненных ВСУ в Белгородской области
Раскрыта причина, по которой Германия не может выдворять сирийцев
«Слабейшее место»: Европе обрисовали незавидное будущее после конца СВО
Нефтепродукты загорелись в ульяновской промзоне
«Часики тикают»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.