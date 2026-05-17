Цветет с 1 июня по 31 августа: цветок-бабочка — распустится даже в полутени

Хотите растение, которое будет украшать дачу с 1 июня до 31 августа? Обратите внимание на коллинсию разнолистную — редкого гостя из Калифорнии, который пока не заслужил популярности в России, но совершенно напрасно.

Ее цветение похоже на стайку миниатюрных бабочек или крошечных львиных зевов. Нижняя губа — сиреневая, розовая или иногда белая, верхняя короче и всегда белая, что создает двухцветный контрастный эффект.

Цветет коллинсия с июня до конца августа непрерывно. Растение неприхотливо, хорошо цветет в полутени, что для летника большая редкость, а при отсутствии дождей требует лишь минимального полива.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова при посадке коллинсии отметила, что она легко сеется, а всходы перенесли небольшие заморозки в мае. Однако после появления ростков их пришлось немного проредить. В остальном цветок, как и заявлено, хорошо показал себя в полутени — цвел все лето.

