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16 июня 2026 в 22:00

Цветет пышным розовым одеялом и благоухает даже в дождливое лето: сказочный многолетник

Фото: D-NEWS.ru
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Многолетняя гвоздика — это идеальный цветок для дачи, который доказывает, что красота не требует жертв. Она прекрасно растет и цветет на самых бедных, каменистых почвах.

Этот многолетник не боится ни засухи, ни возвратных весенних заморозков, а его засухоустойчивость позволяет забыть о постоянных поливах. Даже в самое дождливое лето гвоздика продолжает благоухать и радовать глаз, не теряя декоративности. Просто сказка!

Особого внимания заслуживают такие виды, как гвоздика перистая и гвоздика травянка. Перистая образует аккуратные сизо-зеленые подушки высотой 20–40 см, а ее махровые цветки с сильным пряным ароматом распускаются с мая по июль и при правильном уходе могут цвести повторно во второй половине лета.

Травянка же радует мелкими, но многочисленными цветками от белого до ярко-красного цвета, создавая плотный ковер, который подавляет рост сорняков и цветет до полутора месяцев.

Ранее был назван многолетник с яркими ромашками: не ломается под ливнем, не вянет в жару и цветет с июля до осени.

Проверено редакцией
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