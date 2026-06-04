Цветок с яркими ромашками: не ломается под ливнем, не вянет в жару и цветет с июля до осени

Цветок с яркими ромашками: не ломается под ливнем, не вянет в жару и цветет с июля до осени

Главное преимущество этого многолетника — феноменальная выносливость: его крепкие стебли не ломаются и не гнутся под сильными порывами урагана, а лепестки не размокают и не слипаются под дождем и не вянут в жару.

Если вы устали от того, что после каждого ливня или урагана клумба превращается в неопрятное месиво, посадите рудбекию. Ее крупные соцветия, напоминающие солнечные ромашки диаметром до 10 см, окрашены в ярко-желтые и золотисто-оранжевые тона с контрастной бархатисто-темной сердцевиной.

Цветет этот неубиваемый красавец с середины июля до самых заморозков, радуя глаз непрерывно несколько месяцев подряд, причем чем чаще срезать увядшие соцветия, тем активнее куст выпускает новые бутоны.

Единственное условие — посадите ее на солнечном месте или в легкой полутени, поливайте в первое время после посадки, а когда укоренится, она будет сама себя обслуживать.

Ранее были названы цветы для посадки у забора — оплетают ограду и не просят полива.