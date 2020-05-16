Общество

ЦОДД призвал к осторожности из-за сильного ветра в Москве

20:47, 16 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения обратился к столичным жителям и попросил их быть осторожными в выходные дни в связи с усилением ветра. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

Снова сильный ветер. Сегодня и завтра с порывами до 18 метров в секунду. Наши рекомендации те же: будьте осторожны, #оставайтесьдома, — сообщили в Центре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на территории европейской части России резкого потепления в течение ближайших дней не ожидается. 

По его словам, температура воздуха будет повышаться постепенно, писал NEWS.ru. 

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