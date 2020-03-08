Фото: ЦОДД/twitter.com

Артистка из Иваново Юлия Шилова, признавшаяся в любви президенту РФ Владимиру Путину, передала ему записку, в которой была информация о ней.

Девушка написала несколько фактов о себе на обороте фотографии, на которой была запечатлена она же. Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (высшее образование — NEWS.ru), мне 28...