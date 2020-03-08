Центр организации дорожного движения в честь 8 Марта вручает всем автоледи на дорогах Москвы шоколадки и поздравляет с праздником.
Дорожный патруль сегодня не только с помощью (поменять колесо, «разрулить» движение, подсказать по европротоколу и пр.), но и с шоколадом для милых дам. На дорогах 19 экипажей. Шоколада — 1000 штук. Хватит всем, — сообщает Twitter ведомства.
NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети. Собянин отметил, что именно женщины вдохновляют мужчин на благородные поступки и покорение новых вершин. Также мэр поблагодарил москвичек за тепло и уют, который они создают в столице.