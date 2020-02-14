Фото: АГН «Москва»

Олег Резанов, известный как Повелитель Холода, приготовил экстремальный подарок своей жене на День всех влюблённых. Житель Якутии заморозил себя в огромной валентинке, сделанной изо льда и снега.

Мужчину закопали в снег с головой и налили сверху воду, которая сразу замёрзла, передаёт Life. В таком положении он провёл 12 минут 52 секунды, так как его родной город Зеленоградск...