Неизвестные изобразили слова, приписываемые главе Третьего рейха Адольфу Гитлеру, на стене возле станции «Маяковская» Московского метрополитена.
Надпись находится возле стенда с картой столичной подземки,
Ранее NEWS.ru писал, что «Единая Россия» лишила членства в партии Вильгельма Зейделя, возглавляющего Совет депутатов Читинского района в Забайкалье. Единороссы отреагировали на публикацию фотографии, на которой Зейдель якобы показал «усы Гитлера», а стоящая рядом с ним женщина — нацистское приветствие.
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