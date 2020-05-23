ЦИК РФ: комиссия осторожно относится к технологиям электронного голосования

https://static.news.ru/photo/e3d41022-9d13-11ea-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия РФ с осторожностью выбирает технологию электронного голосования. Опыт проведения подобных референдумов учтут в Москве, рассказал член ЦИК Антон Лопатин.

Он добавил, что для ведомства принципиально важно обеспечить тайну голосования. Кроме того, необходимо добиться доверия к новинке со стороны населения.

Есть возможность применять электронное дистанционное голосование и к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. ЦИК в данном случае будет оценивать возможности регионов, тем более что это также актуально в условиях, связанных с пандемией, — цитирует Лопатина РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в избирательное законодательство, которые среди прочего позволяют на федеральном уровне проводить дистанционный сбор подписей избирателей и электронное голосование.

Документ вводит само понятие «дистанционное электронное голосование», под ним подразумевается голосование без использования бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что при принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в российских регионах будут учитывать наличие там технических возможностей, писал NEWS.ru.