ЦИК на страже: как будут бороться с «иностранным вмешательством» в выборы

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ожидает провокаций на предстоящих в сентябре думских выборах, в том числе из-за рубежа. Глава ЦИК уточнила, что это может быть как физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов — так и «информационно-психологическое воздействие», в виде пропаганды. По словам Памфиловой, разного рода DDoS-атаки постоянно сопровождают избирательную систему РФ. Депутат Госдумы от ЛДПР и зампредседателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Антон Морозов, а также член движения наблюдателей «Голос» Виталий Аверин рассказали NEWS.ru насколько обоснованы опасения Памфиловой и в чём недостатки и преимущества отечественной системы электронного голосования.

Антон Морозов

Антон Морозов facebook.com/anton.morozov.1972

— Что вы думаете о заявлении Памфиловой?

— Да, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня. Зачастую зарубежные страны пытаются оказать влияние на иностранную политику других государств, в том числе на Россию. Даже нашу страну обвиняют в том, что мы пытаемся каким-то образом повлиять на итоги голосования в других государствах. С этим приходится считаться и вырабатывать контрмеры, обеспечивать безопасность всех информационных систем, задействованных в избирательном процессе. В том числе отслеживать, чтобы агитация соответствовала законам РФ. Мы как раз приняли недавно соответствующие поправки. Нам нужно оградить наш избирательный процесс от внешних факторов, думаю мы еще займемся этим вопросом на заседании комиссии или, может быть, скорее даже по линии партий.

— А о каких именно поправках вы говорите?

— В интернете сейчас много агитации. Раньше порядок размещения агитационных материалов не был там определен, но сейчас на них стали распространяться общие правила. Все материалы должны быть зарегистрированы, о них должны быть уведомлены избиркомы и так далее.

— Раз переход на «цифру» в избирательном процессе делает систему более уязвимой, не стоит ли вернуться к исключительно бумажной системе?

— С одной стороны система более уязвима с точки зрения внешнего вмешательства, с другой — она более прозрачна для контроля. Я работаю в оппозиционной партии и для нас важно то, как ведется агитация и подсчёт голосов. Всё же в цифровом формате выборы честнее и прозрачнее.

Мы будем оперативно реагировать на нарушения и внешние вмешательства и обращаться в соответствующие органы. Я сам сталкивался с тем, что против ЛДПР на сайтах, зарегистрированных в иностранных юрисдикция, распространяется порочащая информация. Мы привлекали правоохранительные органы для пресечения. Некоторые провайдеры, даже иностранные, очень внимательно относятся к подобным жалобам, а другие — нет. Это наносит определенный ущерб.

Виталий Аверин

Виталий Аверин vk.com/v.averin

— Как вы можете прокомментировать последнее заявление главы ЦИК?

— Любое государство заинтересованно в том, чтобы обеспечить безопасность своего голосования. Угрозы действительно существуют и в этом смысле ничего неправильного в высказываниях Памфиловой нет. Другое дело, что оно при этом является своеобразным «месседжем» для внешней и внутренней аудитории. Для внешней, для западных стран и прежде всего США, это послание о том, что любые попытки вмешаться будут пресекаться. Как известно, Соединенные Штаты обвиняли Россию во вмешательство в президентские выборы в 2016 году, хотя, на мой взгляд, там скорее речь шла просто об информационной кампании, а не вмешательстве. Для внутренней аудитории послание заключается в том, что нам мешают враги, мы — в «осажденной крепости» и так далее. Думаю, примерно под таким углом избирательная кампания и пройдет осенью.

— Это может повлиять на наблюдателей?

— Памфилова не так давно встречалась с иностранными наблюдателями, которые должны приехать на выборы к нам. В первую очередь мы говорим об ОБСЕ. Понятно, что власти заинтересованы в том, чтобы голосование прошло без скандалов и максимально честно. Что касается наблюдателей «Голоса», то к иностранному влиянию мы не имеем отношение, у нас все наблюдатели — граждане России, которые наблюдают на наших выборах и обучаются здесь другими гражданами России.

— Не стоит ли в целях безопасности отказаться от цифровизации системы голосования?

— Стоит отдать должное — наша страна была в своё время пионером в вопросе электронного голосования. При этом система ГАС «Выборы» не подключена к интернету, и, если мы говорим об опасностях, связанных с этой областью, с хакингом, тот в этом плане система надежна. Её, конечно, можно улучшить, модернизировать, но она безопасна.

Однако слабым местом и тем, о чем стоит беспокоится, является попытка манипуляций с использованием административного ресурса, со стороны тех кто имеет отношение к организации выборов. Я не имею ввиду, когда иногда происходят не злонамеренные ошибки, вроде двойного голосования, когда система, что-то неправильно считывает, я имею ввиду ситуации, когда, например, у ответственных работников, обслуживающих ГАС «Выборы» кто-то из власти требует логин и пароль и так далее. Вот подобного стоит опасаться.