«Цифровой прорыв» впервые запустил масштабный IT-марафон

https://static.news.ru/photo/016d3d4a-8f66-11ea-b389-fa163e074e61_660.jpg Фото: leadersofdigital/facebook.com

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» запустил крупнейший IT-марафон, призовой фонд которого составит 5 млн рублей.

«Цифровой прорыв» — командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России, которое развивает IT-специалистов, способных к созданию и внедрению цифровых продуктов.

Соревнование состоит из онлайн-чемпионата, в котором участвуют индивидуальные разработчики, и двух онлайн-хакатонов для уже сформированных команд. Ожидается, что в конкурсе примут участие более 12 тысяч человек.

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, важным нововведением этого года стал онлайн-этап конкурса. Участники смогут заранее подготовиться к очным этапам и проверить свои способности не выходя из дома.

Это прекрасная возможность для талантливых IT-специалистов из всех регионов страны проявить себя в рамках большого онлайн-конкурса, где бы они ни проживали, — отметил он.

По мнению руководителя проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергея Плуготаренко, компании-партнёры смогут уже сейчас, не дожидаясь очных мероприятий, присмотреться к будущим сотрудникам, найти для себя лучших специалистов и начать решать кадровые задачи.

NEWS.ru стал информационным партнёром конкурса.

Ранее NEWS.ru писал, что сообщество разработчиков «Цифровой прорыв» заявило о намерении оказать помощь малому и среднему бизнесу России.