«Чушь»: Милонов ответил на обвинения бизнесмена о невозврате долга

https://static.news.ru/photo/07d065be-8d7a-11eb-a939-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: facebook.com/milonov

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление предпринимателя и бывшего депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о долге, выплаты которого он ждёт уже три года.

Чушь какая-то. Глупость. Я не хотел бы это обсуждать, — цитирует парламентария «Ридус».

По словам депутата, это недостоверная информация.

Ранее Петров заявил, что Милонов уже три года не отдаёт деньги, которые занял у него на строительство церкви. По словам бизнесмена, Милонов взял деньги «под своё честное имя». Так он отреагировал на слова Милонова о том, что чиновники Ленобласти живут на доходы, которые превышают их официальную зарплату.

Предприниматель отметил, что не против возведения храмов, однако депутат даже не пригласил его на открытие этой церкви. Петров не уточнил, какую именно сумму задолжал ему Милонов. При этом в ответ на один из комментариев он написал, что, скорее всего, поводом для невозврата долга станет именно это его сообщение в соцсети, писал NEWS.ru.