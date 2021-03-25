Милонова обвинили в невозврате одолженных на храм денег

https://static.news.ru/photo/c996af92-8d6a-11eb-bfd5-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель и бывший депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров заявил, что депутат Госдумы Виталий Милонов уже три года не отдаёт деньги, которые занял у него на строительство церкви.

По словам бизнесмена, Милонов взял деньги «под своё честное имя».

Я совершенно не против появления новых храмов, но меня он даже не пригласил на открытие этой церкви, — отметил Петров в Facebook.

Так он отреагировал на слова Милонова о том, что чиновники Ленобласти живут на доходы, которые превышают их официальную зарплату.

Видимо, желание не отдавать долг мне трансформировалось в его голове в какую-то необоснованную неприязнь ко всей Ленинградской области, что он и продемонстрировал в своём выступлении, — предположил бизнесмен.

Петров не уточнил, какую именно сумму задолжал ему депутат. При этом в ответ на один из комментариев он написал, что, скорее всего, поводом для невозврата долга станет именно его сообщение в соцсети.

Как писал NEWS.ru, ранее Милонов заявил , что депутаты Госдумы получают справедливую зарплату, однако её едва хватает на содержание семьи, рабочие задачи и оплату труда помощников.