Чубайс рассказал, как его уход из АРВЭ поможет организации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс выразил надежду, что несмотря на свой уход с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) организация продолжит развивать возобновляемую энергетику в России, передает ТАСС. Чубайс также отметил, что он останется в президиуме АРВЭ.

Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России, — сказал Чубайс.

12 июля стало известно, что предприниматель Виктор Вексельберг был избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо Анатолия Чубайса, который ранее занимал этот пост. 10 июня Чубайс написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя ассоциации.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Самого экс-главу «Роснано» видели в Стамбуле.