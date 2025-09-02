Саммит ШОС — 2025
Что еще стирают в посудомойке — секреты экономных хозяек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посудомойка уже давно стала привычным помощником, но ее возможности многие недооценивают. Оказывается, она справляется не только с тарелками и кружками. Есть вещи, которые можно смело загружать внутрь, экономя время и силы, о которых мало кто догадывается.

В посудомойке отлично очищаются силиконовые прихватки, резиновые коврики для раковины, пластиковые игрушки без батареек, крышки контейнеров и даже щетки для чистки овощей. Можно мыть и металлические предметы вроде решеток от плиты или фильтров от вытяжки. Главное правило — избегать деликатных и деревянных вещей, которые могут деформироваться. Чтобы добиться идеального результата, рекомендуется ставить такие предметы на верхнюю полку и выбирать щадящий режим. Это простой способ поддерживать чистоту и порядок в доме, используя возможности техники на максимум.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

советы
техника
уборка
стирка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
