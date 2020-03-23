Коронавирус сеет хаос среди собравшихся отдохнуть за рубежом. С одной стороны, авиакомпании вынуждены отменять рейсы из-за карантинных мероприятий. С другой — царит полная неопределённость в отношении сроков пандемии: никто не берётся сказать, когда же закончатся режимы ЧС и самоизоляция тех или иных государств. Как выяснил NEWS.ru, представители турбизнеса уверены в том, что поездки лучше всего перенести на более поздний срок. Тогда и авиаполёты возобновятся, и сидеть на карантине после приезда не придётся. Если, конечно, COVID-2019 не мутирует в ещё более контагиозную версию, что, по словам специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, вполне вероятный сценарий.

Майские путешествия под вопросом

Как поступить с уже имеющимися турами или, в случае с неорганизованными путешественниками, билетами на самолёт и бронью гостиниц? К сожалению, очевидно, что большая часть апрельских туров провалилась. С вероятностью 90% провалились и майские поездки за рубеж. А вот по поводу июня мнения экспертов разошлись.

В соответствии с рекомендациями Ростуризма, приостановлена продажа путёвок на март-апрель. Что касается более поздних сроков, то тут туристам сделаны поблажки. Задумываясь об аннулировании поездок, следует помнить следующее:

Проверьте: закрыто или открыто ваше направление? Можно ли получить визу, есть ли въезд в эту страну? Как правило, ограничения сегодня касаются лишь марта-апреля; о мае и июне речь не идёт.

Аннуляция поездки будет идти с учётом фактических расходов, понесённых поставщиком. И в этой ситуации возможны штрафные санкции.

При возврате денег за аннулированный тур теряется курсовая разница (валюта подорожала). В текущем моменте это примерно 20-25%.

Новый тур нельзя уже купить на условиях раннего бронирования — со скидкой 30–40%. Он в любом случае будет стоить дороже.

Однозначно не получится вернуть деньги в полном объёме, считает Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Он советует перебронировать поездку. Впрочем, в этом вопросе все эксперты проявляют редкое единодушие. Тем более, что для перебронирования организованным туристам надо лишь обратиться к туроператорам.

Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Мы не знаем, сколько будут продолжаться ограничения. В Китае, например, уже идёт восстановление экономики. А когда восстановится экономика и снимутся ограничения в Евросоюзе — мы не знаем. Но отказываться от туров слишком невыгодно. Совет один: если вы сомневаетесь в том, что поездка состоится, если ваше направление закрыто — лучше всего не отказываться от поездки, а перебронировать её на более поздний срок. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

Сегодня не все страны закрыли въезд для россиян. Среди точек, куда всё ещё можно поехать, такие сладкозвучные места, как Багамские острова или Антигуа и Барбуда (Малые Антильские острова в Карибском бассейне). Пока ещё доступны Мадагаскар и Бангладеш. Но и туда пускают лишь при условии, что за последние 28 дней вы не были в Китае, Франции, Германии, Иране, Италии, Японии, Южной Корее или Сингапуре. В некоторых государствах требуют предоставить медицинский сертификат, выданный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну и подтверждающий, что вы не больны коронавирусом.

Нельзя при этом также забывать, что даже если сегодня страна, выбранная для отдыха, не закрыла свои границы, то вернувшись, придётся уйти на обязательный карантин на 14 дней, а это для многих станет существенной потерей в заработке.

Лучше отдохнуть в Красной Поляне или в Крыму, чем поехать за границу и потом сидеть две недели на карантине. Овчинка выделки не стоит. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

В мире туризма сейчас фактически не будет рекламы, нацеленной на развитие интереса к зарубежным курортам, считают эксперты. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напрасно негодует по этому поводу. У туроператоров не будет денег на рекламу, а в числе первостепенных задач отрасли специалисты назвали два вопроса: налоговые каникулы для компаний и сохранение трудовых коллективов. Президент Всемирного экономического форума Булут Багчи предположил, что потери мировой индустрии туризма от коронавируса по итогам 2020 года могут составить $1 трлн. Сейчас они составляют $600 млн, пишет «Интерфакс.Туризм».

Неорганизованным туристам

Советы для неорганизованных туристов можно поделить на две группы: для осторожных и рисковых. Первым эксперты рекомендуют переориентироваться на внутренний туризм, забыв на некоторое время о зарубежье. Юрий Барзыкин всем любителям пляжного туризма советует ехать в Сочи или в Крым. Помимо этого, есть много интересных мест, о которых NEWS.ru писал ранее. Заграница, как предполагает эксперт, станет доступна лишь в июне-июле, не ранее.

Рисковым же путешественникам эксперты туристического рынка советуют не менять планов вплоть до того момента, как станет невозвратной бронь апартаментов. Именно на забронированное жильё следует ориентироваться, поскольку вопрос с авиабилетами на данный момент решён: авиакомпании с 10 марта разрешают по вновь приобретаемым турам делать возвраты и переоформления билетов. Также они разрешают перебронировать даты и даже менять направления.

Как вернуть полную стоимость авиабилета

Следует дождаться официального подтверждения об отмене рейса на сайте авиакомпании. Возможно, вас проинформируют через СМС-сообщение или письмом на электронную почту.

Если авиакомпания подтвердит возврат, обратитесь к продавцу (это либо сама авиакомпания, либо онлайн-агентство по продаже билетов).

На сайте продавца билета попытайтесь оставить заявку на возврат через личный кабинет. По возможности, оформляйте возврат через сайт. Если через сайт вернуть не удалось, свяжитесь с агентством или авиакомпанией.

Когда закончится пандемия?

Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты напоминают: ситуация меняется ежедневно. И пока всё очень динамично, нельзя на 100% быть уверенным, что поездка состоится. В мире эпидемиологов, микробиологов и вирусологов определённости ещё меньше, чем в среде экспертов туристической области. Так, Михаил Щелканов, заведующий лабораторией ФНЦ биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, почти уверен в том, что пик вспышки уханьского коронавируса в России придётся на июнь. И если это будет так, то россиян вряд ли пустят куда бы то ни было до конца лета. Врач Виктор Ханыков по-прежнему убеждён в том, что COVID-2019 теперь будет с нами всегда, как грипп. Но если вирус будет просто с нами, это ещё полбеды. Хуже, если ему вдруг вздумается обрести иные формы.

Никто не может дать точный прогноз. Это примерно как прогноз погоды. В компьютерные программы закладывают данные по текущей ситуации, но всегда может произойти мутация вируса. Способность к мутации заложена в его геном. Мутации вируса непредсказуемы. Ехать куда-то в такой ситуации или нет — личное дело каждого, тут вряд ли нужен совет. Владислав Жемчугов микробиолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук микробиолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук

Прогнозы — вещь неблагодарная. Особенно в ситуации, когда по-настоящему карантинных мер россияне пока ещё не видели. Жители Евросоюза уже не думают о путешествиях — им не до этого. И, скорее всего, через месяц, считают эксперты, иначе будет выглядеть ситуация и в глазах жителей РФ.

Всё, что мы видим сегодня в Москве — это лишь мягкие увещевания. Если начнётся настоящий карантин, то вы будете бояться выйти не только из подъезда, но даже из квартиры, — считает микробиолог.

Резюмируя сказанное экспертами по поводу COVID-2019: конец пандемии непредсказуем, пик в России вероятен в июне. Если ваша поездка за границу забронирована и COVID-2019 вас не особенно пугает, убедитесь, что оформленный вами для путешествия полис медицинского страхования включает такой пункт, как страхование от вирусных болезней. В случае, когда вами принято решение остаться дома и никуда не ездить, руководствуйтесь следующим советом: переживать пандемию лучше не в мегаполисе, а в малонаселённом городке или посёлке.