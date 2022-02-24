Есть паника: житель Белгорода о ситуации в городе на фоне операции РФ

Житель Белгорода Иван в разговоре с NEWS.ru рассказал об обстановке в городе после того, как Россия начала военную операцию в Донбассе. По его словам, власти пока не планируют вводить ЧС, но у населения присутствует небольшая паника. Ранее СМИ сообщили, что выпущенные с Украины снаряды разрушили жилые дома в регионе. Более точное место разрушений не уточняется. При этом в пресс-службе правительства региона отметили, что характер шести случаев разрушений, зафиксированных в Белгородской области, не установлен, региональное МЧС проводит проверку.

В школах приграничных районов сегодня были отменены занятия. Правительство и все службы продолжают работать в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация в регионе не вводится. Службы МЧС, МВД Белгородской области работают в усиленном режиме. Электропоезда пригородного сообщения, совершающие рейсы в Наумовку (приграничная территория), для обеспечения безопасности следуют с усиленным сопровождением сотрудников полиции (бронежилеты, автоматы). Аэропорт временно закрыт до 2 марта, как и в других 12 регионах страны. Автовокзал и железная дорога работают в штатном режиме. В городе сигналы тревоги и сирена не звучали, эвакуации не происходит, паника среди населения небольшая присутствуют. Очередей в магазинах не наблюдается, а вот на автозаправках выстроены целые колонны желающих, в некоторых банкоматах закончилась выдача наличных средств, — поделился собеседник NEWS.ru.

24 февраля ФСБ РФ сообщила, что погранпункт РФ в Курской области попал под обстрел военных сил Украины. При этом в администрации посёлка Тёткино (Курская область) рассказали NEWS.ru, что не владеют данными об обстреле погранпункта со стороны Украины. Собеседники подчеркнули, что в населённом пункте работают магазины, «всё в порядке, никаких самолётов, никакого шума».

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.