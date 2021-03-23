«Чокнутая мама.ру»: как родители становятся антипрививочниками

Врачи бьют тревогу — до 15% родителей отказываются вакцинировать детей. Одни полностью игнорируют положенные по закону прививки, другие делают своим чадам не все положенные. Необходимость плановой вакцинации до сих пор вызывает множество споров. К единодушию не приходят как сами родители, так и практикующие медики. Некоторые настаивают на чётком следовании национальному календарю профилактических прививок, остальные уверены: ряд вакцин устарели и необходимость в них отпала. NEWS.ru опросил сторонников и противников вакцинации. Кризис российской медицины и кадровый голод оказались камнем преткновения в этом споре.

От двух до пятнадцати

Точных данных о том, сколько российских мам и пап отказываются вакцинировать ребёнка, у Минздрава России нет. СМИ, ссылаясь на Союз педиатров России, сообщают о 2% противников прививок. Инфекционист, вакцинолог и педиатр Евгений Тимаков заявил NEWS.ru, что от 7% до 15% детей в России не получают все положенные прививки в том или ином объёме. По оценкам специалиста, 5% их родителей — «убеждённые противники вакцинации». Они считают, что эти препараты смертельно опасны и лишь обогащают производителей. Остальных врач отнёс к категории «сомневающихся». Они не понимают, зачем вообще нужны вакцины и от каких болезней они защищают. По словам Тимакова, больше половины мам-антипрививочниц после беседы с врачом меняют своё мнение и всё-таки ставят препараты детям.

Примерно 3,5% родивших женщин отказываются от прививок, рассказала NEWS.ru главврач клинического родильного дома № 6 города Новосибирска Ирина Геворкян. Самое распространённое объяснение — не хотят «нагружать» новорождённого, боятся за его здоровье.

Это есть такая категория мам, я их называю «сильно заумные». Обычно они с высшим образованием, много читают. Изучают много противоречивой информации, делают вывод, что вакцина не нужна. Женщины попроще обычно слушают врачей. Ирина Геворкян главврач клинического родильного дома № 6 города Новосибирска главврач клинического родильного дома № 6 города Новосибирска

Врачи назвали один из распространённых мифов: из-за вакцин случается внезапная младенческая смертность. Чаще всего дети умирают в два — четыре месяца, что совпадает с проведением вакцинации. Но исследователи не доказали эту связь. Также опровергнуто утверждение, что прививки могут стать причиной расстройств аутического спектра. Причины этой болезни до сих пор не выявлены.

Страх перед вакцинами у некоторых передаётся из поколения в поколение. Он идёт от родственников, которые ставили прививки ещё в 50-е и 70-е годы XX века. У них было много «побочек» — температура, лихорадка, воспаления. По словам Тимакова, в те времена действительно осложнения от вакцин возникали часто. Они производились на старых платформах и были плохо очищенными. Сейчас же технологии шагнули далеко вперёд.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рассказ Екатерины Соколовой из Новосибирска

Моей дочери Кире сейчас девять лет. Когда рожала, подписала согласие на две прививки — от туберкулёза и гепатита В. Вы же знаете, как это бывает: во время схваток тебе подносят кучу бумажек на подпись, когда совсем не до этого. Я тогда не придала этому значения: поставили и поставили.

Через несколько недель после рождения у дочери начались внезапные приступы асфиксии. Она могла смеяться и внезапно замереть, вдохнуть и застыть на несколько секунд. Я безумно испугалась, что дочка рано или поздно так задохнётся. Пошли по врачам. Нам сделали электроэнцефалограмму, сняли подозрение на эпилепсию, провели ещё несколько обследований. В итоге сказали — ваш ребёнок здоров. Это возрастное и скоро пройдёт.

Время шло, ничего не менялось. Я начала сама изучать вопрос. Читала работы профессора Галины Петровны Червонской. Нашла информацию о том, что внезапная асфиксия может быть следствием прививок. Пока изучала вопрос, пришло время ставить вакцины от пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии. Я уже тогда поняла, что делать этого не нужно.

Потом у Киры случился пиелонефрит (воспаление почек. — NEWS.ru). Нас положили в больницу, пролечили, затем выписали много лекарств. Мне показалось, для маленького ребёнка это слишком — куча антибиотиков, противовоспалительных. Я начала искать альтернативные способы лечения и нашла. Пошла на приём к гомеопату, он выписал лечение, которое помогло. У ребёнка прошли приступы асфиксии, почки выздоровели.

Я до сих пор считаю, что именно из-за прививок с Кирой всё это случилось. Когда рожала вторую дочь Милану, написала полный отказ от вакцинации. В итоге таких проблем со здоровьем у неё не было. Сейчас они обе здоровые и активные. Болеют не чаще, чем остальные привитые дети.

У меня бабушка прошла всю войну без единой прививки: ни столбняком не заболела, ни туберкулёзом. Я думаю, нужно надеяться на внутренние силы организма. Укреплять именно их, а не ставить прививки. Я уверена, что фармакология — это самый прибыльный бизнес. Нам готовы продать и втюхать всё подряд, лишь бы это приносило деньги. Я не верю в то, что есть эффективные прививки, ставить их не буду ни себе, ни детям.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Без обследования нельзя

Существуют патологии, при которых делать прививки действительно нельзя. К ним относится пиелонефрит у маленьких детей. Он может почти не проявлять себя, сообщил Тимаков. Вакциной ребёнку можно полностью «сбить иммунитет», и процесс воспаления почек может стать хроническим. Также нельзя ставить прививки детям при анемии, агранулоцитозе, внутричерепных гидроцефалиях. Поэтому важно не «колоть» своё чадо бездумно, а тщательно обследовать его, брать все анализы. Этого не происходит в большинстве случаев в российских поликлиниках.

Особенно в регионах так часто бывает, когда сверху спускают план — положено определённый процент населения вакцинировать и всё. Работает конвейер, вакцины ставят всем без разбора. Большинство острых реакций как раз происходит из-за того, что у ребёнка имеется скрытый воспалительный процесс. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Прививка, поставленная здоровому ребёнку в нужное время, не принесёт ему ничего кроме пользы, сообщает доктор Тимаков. Например, благодаря БЦЖ (вакцина от туберкулёза) у малыша происходят «перекрёстные иммунные реакции» и формируется Т-клеточный иммунитет. После этого дети становятся меньше подвержены «дальнейшим аллергическим реакциям и инфекциям». Врач добавил, что любую реакцию на прививку можно смело умножить на сто, чтобы оценить происходящее с организмом ребёнка во время настоящей болезни.

Все доказательства, которые приводят антипрививочники, высосаны из пальца. Взяты из контекста каких-то научных исследований, которые проведены много десятков лет назад на старых вакцинах и старых платформах. Из контекста сцеплены какие-то определённые мысли, — сообщил Тимаков.

Например, один из главных страхов антипрививочников — наличие в вакцинах формальдегида. Врач обращает внимание, что это вещество опасно лишь в больших дозах, а в малых — безвредно. К тому же органическое соединение выделяет сам организм, его много в кишечнике.

Сторонники отказа от прививок сообщают, что их дети растут здоровыми и с опасными заболеваниями не сталкиваются. Тимаков объясняет это наличием коллективного иммунитета у большинства россиян. Его удалось достигнуть как раз с помощью массовой вакцинации в предыдущие десятилетия. Большинство людей защищены от туберкулёза и дифтерии прививками, поэтому не являются источником заражения для окружающих. Если отказываться от вакцин будут всё больше, то массовая защита даст сбой. Человечество вернётся к реалиям Первой мировой войны.

Ещё 100 лет назад рождались шесть — восемь детей, а в живых оставались двое-трое. Остальные просто-напросто умирали от дифтерии и столбняка. Эпидемии выкашивали целые деревни. Это всё может вернуться, — сообщил врач.

История Дианы Давыдовой из Петропавловска-Камчатского

Я никогда не была против вакцинации. У нас в семье всем препараты ставили, никакой реакции не было. Десять месяцев назад у меня родился сын. В роддоме всё по полной программе — БЦЖ, гепатит. Я не возражала. Знаю, что заболевания опасные. В три месяца пришло время вакцины от полиомиелита. Через пару часов после укола начался ад. Я не была к такому готова. Нога у сына опухла, стала красная и горячая. Он кричал, плакал, не спал почти три дня. Лекарства не помогали.

В какой-то момент мне стало дико страшно, вдруг ребёнок потеряет конечность. Врачи о такой реакции не предупреждали, да и обследования никто не проводил перед прививкой. Я слышала, что могут быть скрытые инфекции и нужно всё проверить. Вся постановка вакцины заняла три минуты. Полное ощущение конвейера.

Повторения этой истории я не хочу, решила в дальнейшем эту прививку не ставить. Я знаю, что заболевание тяжёлое, но страх перед последствиями прививки пока побеждает. Может быть, когда сын станет старше, мы его вакцинируем. Пока категорически нет.

Личный архив

Устаревшие вакцины

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв уверен, что мама с Камчатки приняла в корне неверное решение. По его мнению, в национальном календаре прививок есть только одна «принципиально важная» вакцина — от полиомиелита. Недуг является неизлечимым и инвалидизирует. Необходимость введения других вакцин вызывает у профессора много сомнений. Среди них есть как бесполезные, так и откровенно опасные, например, прививка от пневмококковой инфекции. Профессор объясняет это так — закрывая путь одному врагу, мы «даём зелёный свет» его более опасному и агрессивно настроенному «брату».

В людей всё равно будет возникать воспаление лёгких. Но если они привиты от пневмококка, значит, воспаление у них будет обусловлено стрептококком или стафилококком. Это более опасные воспаления, они проходят тяжелее, у многих приводят к летальному исходу. Сейчас мы получили поколение людей, у которых пневмонии более агрессивные. Павел Воробьёв председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор

Также врач категорически не приветствует профилактику кори. Массовая вакцинация от этой болезни в СССР началась в 1968 году. До этого люди переносили заболевание в бессимптомной или лёгкой форме, после чего приобретали иммунитет на всю жизнь. Вакцина же «даёт» защиту примерно на шесть лет. Большинство людей ревакцинацию не делают. Никакого иммунитета у них нет, и это очень опасно для взрослых. У них летальность в десять раз выше, чем у детей.

Этой прививочной кампанией создали новое поколение людей, которые лишены иммунитета. С каждым годом ситуация будет усугубляться, — сообщил Воробьёв.

Прививка от туберкулёза, по мнению профессора, также неэффективна. Её делают только в России. При этом у нас один из самых высоких показателей заболеваемости в Европе. А сама болезнь, как вирус герпеса, есть у всех.

Если любой человек сделает рентген, он найдёт первичный туберкулёзный комплекс у себя в лёгких. Все, кто живёт на Земле, болеют туберкулёзом. Одни болеют бессимптомно, а другие симптомно. Это никакого отношения к прививке не имеет, — сказал профессор.

Чуть не потеряла дочь из-за коклюша — история Олеси Гринько из Анапы

В начале апреля этого года сын в возрасте девяти с половиной лет начал кашлять, но болезнь быстро прошла. Она «перекинулась» на мою девятимесячную дочку. У малышки начался сильный кашель. Пошли на приём, назначили лекарства «Флемоксин», ингаляции, «Лазолван». Ничего не помогало. Ночами она спала, только лёжа у меня на груди. При этом отказалась от молока. 23 мая малышка закашлялась и потеряла сознание. Я её привела в чувство, и мы бегом с мужем повезли дочку в больницу.

Нас там осмотрели и оставили ночевать, взяли анализы, посмотрели, что к чему. Состояние дочки не менялось, она по-прежнему кашляла заливаясь, кожные покровы становились бордовыми, глаза слезились, из носа текло. Один врач, проходя мимо нашей палаты, заявила, что у девочки, наверное, коклюш. При всём при этом у неё никакие анализы не брали, даже рентген не сделали. Это был ужас какой-то.

Прошла неделя, ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Заведующая посоветовала сдать анализ платно. Он показал наличие антител к коклюшу. При этом официально диагноз так и не поставили в больнице. В тот год многие болели коклюшем.

Если официально всем его поставят, то должны были ввести карантин, помывку поликлиники сделать. Всех заболевших в боксе держать. Никто этого не хотел. Статистику портить, внимание федеральных властей привлекать.

Дочка кашляла ровно два месяца, потом всё стало проходить. Дома делали ингаляции с «Пульмикортом» в течение десяти дней. Потом пили «Бромгексин». Малышка выздоровела. Мне позже врачи сказали, что её организм оказался достаточно сильным. Каждый сотый ребёнок умирает от этой инфекции. Я не являются противницей прививок. Сыну я АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) ставила, поэтому, думаю, он и переболел в лёгкой форме. Дочке же просто не успела. То моча была плохая, то кровь. Пока лечились, заразились. Это была роковая случайность. Дочку удалось спасти, а вот моего папу 1961 года рождения — нет. Он заразился, начались серьёзные проблемы с сердцем. Похоронили.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Горе от ума

Пропуск прививки в детском возрасте может «аукнуться» во взрослом. Это стоит не только здоровья, но и жизни, рассказала NEWS.ru участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Это касается и ветряной оспы, и коклюша, и кори. Последняя серьёзно «бьёт» по всему организму, часто человек оказывается в реанимации. По словам врача, в последние годы таких пациентов становится всё больше. Это взрослые, которые не получили нужные прививки в детстве. Медик считает, что нужно строго придерживаться установленного графика вакцинации, чтобы избежать негативных последствий. Государство тратит на таких больных массу ресурсов, которые могли бы пойти на лечение людей с более серьёзными патологиями.

Основные причины отказа от вакцинации — невысокий уровень медицинского просвещения в стране, заявил NEWS.ru врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный. Это вина как самих пациентов (они не хотят ничего изучать), так и плохое просвещение населения национальной медицинской службой.

У нас все сейчас заняты отчётами, бумажками, формулярами, вместо того чтобы собирать семинары, лекции, рассказывая о пользе вакцинации и возможных реакциях. Пациенты остаются сами с собой. Уходят в Интернет, оказываются в пабликах «Чокнутаямама.ру». Там говорят, что прививки — это сплошь кошмар, страх, ужас. Они верят и не ставят, подвергая детей огромному риску. Алексей Бессмертный врач аллерголог-иммунолог врач аллерголог-иммунолог

На национальном уровне должна быть принята просветительская программа о пользе вакцинации — на этом сходятся большинство опрошенных специалистов. В СССР были распространены агитационные плакаты, призывающие поставить прививку. Они висели на улицах, в образовательных и социальных учреждениях. Появилась необходимость обратиться к опыту прошлого, чтобы не допустить эпидемии в будущем, говорят врачи.

В мире существует более тысячи инфекционных заболеваний, от 30 из них есть вакцины. Профилактируют в первую очередь самые опасные и распространённые недуги. Они приводят к инвалидности или летальному исходу. Например, смертность от дифтерии достигает 50%, у выживших бывают осложнения на сердце и сосуды. Вакцина от этой болезни входит в национальный календарь профилактических прививок РФ. Также в него включены прививки от туберкулёза, гепатита В, пневмококковой инфекции, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа. Одни вакцины применяют однократно, другие несколько раз, третьи необходимо повторять в течение жизни.

Самой скандальной и обсуждаемой родителями является АКДС. Побочные эффекты возникают чаще всего после неё. В организм ребёнка вводятся сразу три вакцины — от коклюша, дифтерии и столбняка. В рамках ОМС препарат российского производства можно получить бесплатно. Часть мам взамен предпочитают платный «Пентаксим». Это зарубежная пятикомпонентная вакцина с аналогичным действием, но с меньшим количеством побочных эффектов. Врачи против такой замены не возражают.

Согласно федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», каждый гражданин имеет право получить положенные прививки или отказаться от них. За ребёнка решение принимают его родители. В обязательном порядке вакцинируются от некоторых болезней лишь сотрудники образовательных, медицинских и некоторых других организаций. Остальные принимают решение самостоятельно.