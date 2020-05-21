Члены «ЕР» принесли конфеты больной диабетом жительнице Челябинска

https://static.news.ru/photo/1390aad4-9bfa-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волонтёры «Единой России» из Челябинска принесли больной сахарным диабетом женщине коробку конфет с просьбой зарегистрироваться на сайте госуслуг в качестве выборщика в праймериз. Местную жительницу возмутил такой подарок — она записала видео и пообещала в следующий раз встретить представителей партии со скалкой в руках.

Согласно записи, вместе с партийным волонтёром пришла сотрудница соцслужбы. Это не понравилось женщине, как и конфеты в качестве подарка. По её словам, она бы не открыла дверь, если бы знала, что вместе с соцработником пришёл волонтёр «ЕР».

Они ходят по квартирам, и двум людям с сахарным диабетом предложили конфет, чтобы мы зарегистрировались на сайте и они вместо меня проголосовали за продолжение этого ужаса! Пускай ходят! Я встречаю вот этим... — сказала возмущённая женщина, демонстрируя скалку.

Представители «Единой России» пока никак не отреагировали на случившееся, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что пенсионеров, проживающих в городе Златоусте Челябинской области, призывают участвовать в праймериз «Единой России» под угрозой недопуска до выборов. Местная администрация распространила по различным учреждением и организациям разнарядку по необходимому числу избирателей с каждого.