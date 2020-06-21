Член «СР» рассказал о подозреваемой в убийстве сына астраханке

https://static.news.ru/photo/c8c09924-b3cd-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Астраханской области

Жительница Астраханской области Галина Морозова, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, раньше состояла в партии «Справедливая Россия». Женщина покинула политическое объединение в 2019 году после того, как однопартийцы не стали поддерживать её кандидатуру для выдвижения на губернаторские выборы. Об этом журналистам рассказал член регионального отделения «СР», депутат областной думы Хамзат Даудов.

По его словам, Морозова вышла из партии, «громко хлопнув дверью». Как подчеркнул Даудов, женщина обладает таким напором, что ей хочется участвовать во всём, вплоть до выборов главы государства. Она хорошо работала в своём округе, однако члены партии не увидели в её выдвижении смысла с учётом уровня узнаваемости Морозовой.

Даудов в последний раз видел подозреваемую в убийстве сына астраханку за день до задержания женщины на дебатах между членами «СР» и КПРФ.

На тот момент прошло три месяца с момента исчезновения мальчика. На вид, что она ребёнка потеряла или что-то случилось, этого было не распознать, — цитирует депутата РИА Новости.

Тело 12-летнего мальчика, пропавшего в Астрахани несколько месяцев назад, было найдено 20 июня. Оно было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика.

Мать ребёнка утверждала, что он ушёл из дома 4 марта и с тех пор больше не появлялся. По версии следствия, подросток пришёл домой утром следующего дня и был убит родительницей в ходе ссоры.

Как ранее писал NEWS.ru, Морозова призналась в убийстве сына. Женщина также рассказала, как избавилась от орудия преступления.