Член СПЧ рассказал, как нелегальные мигранты пользуются госуслугами Член СПЧ Кабанов заявил, что мигранты получают госуслуги, имея липовые документы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны, заявил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования, дошкольного воспитания детей.

Им оказывают помощь без полиса. Скорая помощь их обслуживает, прививки они получают. Но они работают нелегально, и документы у них липовые. Они по этим же документам устраивают детей в школы и детсады, ведь там их не могут проверить, — сообщил Кирилл Кабанов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил подумать, как можно контролировать финансовые потоки мигрантов. Это, по его словам, позволит соответствующим органам отслеживать на карточках приезжих все движения денежных средств, а именно получение зарплат, переводы за границу. По его словам, этим мог бы заняться один из системообразующих банков России.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. Он напомнил, что законопроект, который готовят правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.