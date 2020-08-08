Число жертв коронавируса в России превысило 15 тысяч человек

Количество умерших от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 15 001 человека. Из них 70 скончались за последние сутки.
За 24 часа в стране зафиксировано 5118 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день число выявленных заболевших составляет 892,6 тысячи человек.
Количество выздоровевших возросло на 3259 и достигло 696,6 тысячи человек,
Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку входят США (более 4,9 млн заразившихся), Бразилия (свыше 3 млн) и Индия (более 2,1 млн).
Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 19,6 млн человек. Жертвами инфекции стали более 727 тысяч человек, выздоровели — 11,9 млн.
Ранее NEWS.ru писал, что советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от массовой вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, за пандемией стоит некая могущественная организация, которая хочет избавить мир от «лишних» людей и установить «новый порядок». Причём к массовой гибели людей приведёт именно вакцинация населения.
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