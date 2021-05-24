В России за сутки выявили 8406 новых случаев заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4b32a848-bc6f-11eb-8589-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За всё время пандемии в России зафиксировано 5 009 911 случаев заражения COVID-19. Из них 8406 — за последние сутки, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлении выписаны 6450 пациентов, скончались 319 заболевших. С начала пандемии в России выздоровели в общей сложности более 4,6 млн человек. Число жертв коронавируса на сегодняшний день составляет 118,8 тысячи человек.

По данным Роспотребнадзора, за период пандемии проведено более 135,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 289 тысяч таких исследований. Под наблюдением врачей остаются 517,7 тысячи человек, говорится в сообщении.

Ранее главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что некоторые пациенты с коронавирусом могут болеть после заражения в течение года. По её словам, вирус в организме таких людей находится постоянно. Медики подавляют клиническое течение COVID-19, наступает некоторое время ремиссии, а затем болезнь вновь даёт о себе знать.