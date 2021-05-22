Врач рассказала о болеющих коронавирусом в течение года пациентах

https://static.news.ru/photo/48f23e82-bbbf-11eb-be74-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые пациенты с коронавирусом могут болеть после заражения в течение года. Об этом в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1» рассказала главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По её словам, вирус в организме таких пациентов находится постоянно. Доктора подавляют клиническое течение COVID-19, затем наступает некоторое время ремиссии, после чего болезнь снова даёт о себе знать.

Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведёт к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретёт качество, к которому мы можем оказаться не готовы. Так, поражение лёгких может резко прогрессировать от лёгкой формы до 80% в течение одного-двух дней, — заявила главврач.

Лысенко добавила, что появилось большое число людей, которые с трудом отвечают на терапию. Это можно считать одним из признаков опасности.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России 23 мая вырос на 0,05, достигнув 1,05, что является максимумом с 17 мая. В целом с начала пандемии число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 превысило отметку в пять миллионов.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, в свою очередь, сообщил о новых штаммах коронавируса. Как заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1», они чаще приводят к смерти заболевших.