Эксперт рассказал о новых смертельных штаммах коронавируса

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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил о новых штаммах коронавируса. Как заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 1», они чаще приводят к смерти заболевших.

Эксперт уточнил, что лучшим способом защиты от заражения является вакцинация, противоэпидемические меры соблюдать также необходимо.

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения коронавируса в России 23 мая вырос на 0,05, достигнув 1,05, что является максимумом с 17 мая. В целом с начала пандемии число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 превысило отметку в пять миллионов.

В Москве показатель увеличился сразу на 0,16 и составил 1,09. Это также самое высокое с понедельника значение индикатора.