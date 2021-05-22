Коэффициент распространения COVID в РФ достиг максимума за неделю

https://static.news.ru/photo/bb64664a-bb9f-11eb-a843-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России 23 мая вырос на 0,05, достигнув 1,05, что является максимумом с 17 мая, передаёт ТАСС.

В Москве показатель увеличился сразу на 0,16 и составил 1,09. Это также самое высокое с понедельника значение индикатора. Показатель превышает единицу в семи из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся.

В Подмосковье, как и в столице, он поднялся до 1,09 впервые с конца марта, в Санкт-Петербурге держится на отметке 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

В целом за последние сутки число выявленных случаев коронавируса в России выросло на 8 951 — до 5 001 505. Москва лидирует среди регионов страны по уровню суточного прироста заразившихся (2 924 новых случая). Наименьшие показатели за 24 часа зафиксированы в Магаданской области — пять, в Ненецком АО — два. Ни одного заболевшего за сутки в Еврейской АО и Чукотском АО.

Ранее мэр Москва Сергей Собянин заявил, что в Москве сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, но взрывного роста новых случаев не наблюдается. Он отметил, что в столице наблюдается небольшой рост числа новых случаев заражения COVID-19. Однако серьёзных отклонений в статистике эксперты мэрии не видят.

Мэр также призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в городе сложилась удивительная ситуация: болезнь ещё никуда не ушла, а жители избегают возможности привиться. Собянин отметил, что в Москве уже почти полгода нет ограничений по прививкам. Город стал одним из первых в мире, где была объявлена массовая вакцинация от COVID-19, но по факту привитых в столице оказалось меньше, чем в Европе.