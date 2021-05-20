«Взрывного роста нет»: Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/65c9b502-b968-11eb-a478-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, но взрывного роста новых случаев не наблюдается. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается ситуации, она остаётся сложной, но ещё раз говорю, не драматичной. <...> Взрывного роста не наблюдается, — сказал политик.

Он отметил, что в столице наблюдается небольшой рост числа новых случаев заражения COVID-19. Однако серьёзных отклонений в статистике эксперты мэрии не видят.

По данным столичного оперштаба, за последние сутки в Москве коронавирусом заразились 3312 человек, что на 58% больше, чем днём ранее. 1106 пациентов доставили в больницы города. Таким образом, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в мегаполисе достигло 1 148 508. От коронавируса за последние сутки в Москве погибли 55 человек, общее число жертв вируса достигло 19 474.

Накануне Собянин заявил, что кровь с антителами к коронавирусу на сегодняшний день сдали 20 тысяч человек. По его словам, с апреля 2020 года на горячую линию для доноров плазмы обратились около 160 тысяч жителей столицы. Операторы, в свою очередь, совершили почти 600 тысяч звонков переболевшим COVID-19, которые могут помочь другим людям.