Число заболевших COVID-19 в армии России приблизилось к 3,2 тыс. человек

Фото: Пресс-служба Южного военного округа РФ/ТАСС

4 мая Русская православная церковь организовала акцию #молимсязаврачей, которая призвана поддержать медработников и врачей, стоящих на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

На странице акции размещены две особые молитвы и большой список с именами людей. Все желающие могут этот список дополнять, заполняя формы обратной связи. При этом молитвы эти предназначены для келейного...