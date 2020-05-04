Общество

Число заболевших COVID-19 в армии России приблизилось к 3,2 тыс. человек

21:15, 04 мая 2020
Фото: Пресс-служба Южного военного округа РФ/ТАСС

Количество пациентов с коронавирусом среди военнослужащих и курсантов приблизилось к 3,2 тысячи человек. Минобороны организовало сплошное тестирование на COVID-19.

По информации ведомства, с марта обнаружили около 1,4 тысячи заражённых военнослужащих, около 1,25 тысячи инфицированных курсантов, 209 воспитанников довузовских заведений, ещё 349 случаев среди гражданского персонала.

Минобороны 30 апреля досрочно завершило учебный год в военных заведениях.

Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей России превысило 145 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи только за минувшие сутки. Погибли более 1,35 тысячи заражённых.

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