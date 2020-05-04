Число заболевших COVID-19 в армии России приблизилось к 3,2 тыс. человек

Количество пациентов с коронавирусом среди военнослужащих и курсантов приблизилось к 3,2 тысячи человек. Минобороны организовало сплошное тестирование на COVID-19.
По информации ведомства, с марта
Минобороны 30 апреля досрочно завершило учебный год в военных заведениях.
Как писал NEWS.ru, число подтверждённых случаев COVID-19 среди жителей России превысило 145 тысяч человек, увеличившись на 10,5 тысячи только за минувшие сутки. Погибли более 1,35 тысячи заражённых.
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