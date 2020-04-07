Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 222

https://static.news.ru/photo/092cdaac-78a7-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Москве за прошедшие сутки выписали ещё 16 пациентов, переболевших COVID-19. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов в столице достигло 222.

За прошедшие сутки 16 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, выписка пациентов происходит после того, как анализ на коронавирус показывает отрицательный результат, передаёт оперштаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека, писал NEWS.ru.