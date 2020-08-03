Число штрафов за превышение скорости выросло в два раза в период пандемии

https://static.news.ru/photo/1a83a99e-d5bc-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики сервиса «СберИндекс» провели исследование, в ходе которого они выяснили, что число превышений скорости россиянами во время пандемии коронавируса увеличилось в 2,3 раза. Такое явление они связали с опустевшими дорогами во время действия ограничений.

Так, в апреле и мае 2020 года число платежей в 250 рублей (это размер штрафа с 50-процентной скидкой за превышение скорости на 20–40 км/ч) увеличился на 133%. Однако после частичного снятия ограничений он сразу же сократился на 48%. Аналогичная ситуация произошла и с остальными автодорожными штрафами.

Также в период пандемии коронавируса россияне стали на 15% реже оплачивать транспортные расходы. Есть и исключения. К примеру, активность значительно возросла в Ростовской области, Хабаровском и Краснодарском краях. Минимальный пассажиропоток в столичном общественном транспорте после отмены ограничений составил 3 млн человек в сутки. Такую информацию сообщил градоначальник Сергей Собянин.

NEWS.ru писал ранее, что водителей могут избавить от ошибочных или глупых штрафов. Для этого готовятся поправки в законодательство, которые в марте 2020 года обсуждали Минюст, МВД и Минтранс.