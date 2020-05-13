Число разводов сократилось в России с начала 2020 года

https://static.news.ru/photo/30a61ab8-c93d-11e9-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

В России в первом квартале 2020 года зарегистрировано 142,6 тысячи актов о расторжении брака. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Также с начала года в стране было зарегистрировано 157,1 тысяч актов о заключении брака — на 3,8 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что уменьшение числа браков незначительное.

Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот. Стоит также отметить, что в самом начале этого года Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию, в ходе которого были озвучены беспрецедентные меры поддержки семьи, — передаёт её слова RT.

Как ранее писал NEWS.ru, в России предложили в два раза увеличить срок примирения при расторжении брака. Однако, как считают психологи, делать этого не следует.