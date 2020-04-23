Психолог раскритиковала идею увеличить срок для примирения перед разводом

https://static.news.ru/photo/c812e938-8618-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

В России предложили в два раза увеличить срок примирения при расторжении брака. Однако, как считают психологи, делать этого не следует.

Сейчас в случае развода в органах ЗАГС на примирение даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх. Добавление срока вызовет лишь злость на государство из-за помех быстрее закончить ставшим ненужное общение супругов между собой. В конечном счёте это всё равно не остановит тех, кто решил развестись, утверждает семейный психолог Светлана Бояринова.

Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, люди могут не общаться, люди могут жить в состоянии войны, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не даёт им официального развода, вставляет палки в колёса, — приводит слова психолога НСН.

Реальная помощь, которая способна сохранить семью, по мнению Бояриновой, может заключаться в том, чтобы предоставить помощь семейного психолога, который пообщается с супругами и поможет понять причину, а главное — пути решения конфликтов.

Говоря о семейных трудностях, с которыми россияне сталкиваются во время вынужденной самоизоляции, психолог отметила, что они всплывают только у тех пар, у которых были и до введения карантина. Это могут быть какие-либо загнанные внутрь обиды или недовольство, которое прорывается наружу. И здесь важно не оскорблять друг друга и не обвинять, находясь на пике эмоций, а пытаться конструктивно обсуждать проблемы, искать компромисс, отметила психолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, семейный психолог Светлана Качмар рекомендовала тем, кто находится в режиме самоизоляции, и особенно тем, кто вынужден работать из дома, составлять распорядок дня. В противном случае повышается риск различных тревожных расстройств, предупредила она.