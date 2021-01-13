Число пунктов вакцинации в Москве выросло до 100

https://static.news.ru/photo/3609f3ae-5635-11eb-8789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве заработали дополнительные 30 пунктов вакцинации от COVID-19, а общее их количество увеличилось до 100. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

За счёт открытия новых пунктов и оптимизации работы ранее действующих мы увеличили мощность более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей в удобное время, — сказала заммэра.

Чиновница добавила, что расширено число категорий граждан, которые могут записаться на прививку. В частности, теперь это могут сделать работники сферы информационных технологий и связи, научных исследований, социального обслуживания населения, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS ru писал, что президент Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели.

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал это указание своевременным. Он пояснил, что в настоящее время в стране от коронавируса привиты около 1 млн человек, что недостаточно для контроля за эпидемиологической ситуацией.