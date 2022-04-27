Число погибших при пожаре в Твери увеличилось до 20

Фото Правительство Тверской области

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери достигло 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей региональных экстренных служб. Отмечается, что под завалами центра могут находится ещё трое человек.

Обнаружены останки ещё одного человека. Общее число погибших, таким образом, выросло до 20. Продолжаются поиски еще троих работников НИИ, которые в момент пожара находились в здании, — передаёт агентство.

Правительство региона 27 апреля сообщало о 19 погибших.

Пожар в НИИ в Твери произошёл 21 апреля, возгоранию был присвоен третий уровень сложности. По предварительной информации, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц техники.

Площадь возгорания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку.