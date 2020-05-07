Число исцелившихся от коронавируса в России приблизилось к 24 тысячам

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

За сутки в России выписаны из больниц в связи с выздоровлением 2476 пациентов, у которых ранее было зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество исцелившихся увеличилось до 23803 человек.

Вместе с тем, по данным оперативного штаба, в 84 регионах за сутки выявлен 11231 заболевший. Из них 5471, или 48,7% заболевших, это люди, контактировавшие в заражёнными. У них не было симптомов коронавирус, а об инфицировании удалось узнать благодаря проведённым тестам.

В общей сложности по состоянию на 7 мая в стране выявлено уже 177160 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от COVID-19 скончались 1625 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за сутки выписаны 769 излечившихся от коронавируса пациентов.