Число исцелившихся от коронавируса в России приблизилось к 24 тысячам

За сутки в России выписаны из больниц в связи с выздоровлением 2476 пациентов, у которых ранее было зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее количество исцелившихся увеличилось до 23803 человек.
Вместе с тем, по данным оперативного штаба, в 84 регионах за сутки выявлен 11231 заболевший. Из них 5471, или 48,7% заболевших, это люди, контактировавшие в заражёнными. У них не было симптомов коронавирус, а об инфицировании удалось узнать благодаря проведённым тестам.
В общей сложности по состоянию на 7 мая в стране выявлено уже 177160 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от COVID-19 скончались 1625 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за сутки выписаны 769 излечившихся от коронавируса пациентов.
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